Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Гавриловна

Место рождения

Валгуссы, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Валгуссы, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Арефьева Булатова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Арефьев Булатов Николай Арефьевич

Валгуссы, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Орешин Арефьев Савватий Николаевич

Отец ребёнка: Арефьев Булатов Николай Арефьевич

Валгуссы, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Арефьева Булатова Евфимия Николаевна

Отец ребёнка: Арефьев Булатов Николай Арефьевич

Валгуссы, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арефьев Булатов Николай Арефьевич

Смерть
Неизвестно
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