Мария Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Арефьева Булатова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Арефьев Булатов Николай Арефьевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Орешин Арефьев Савватий Николаевич
Отец ребёнка: Арефьев Булатов Николай Арефьевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Арефьева Булатова Евфимия Николаевна
Отец ребёнка: Арефьев Булатов Николай Арефьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно