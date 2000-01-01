Лихачёва Евдокия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1716 и 1717
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1716 и 1717
Отец: Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1739 и 1740
Отец ребёнка: Лихачёв Иван Кириллович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1740 и 1741
Сын: Лихачёв Галактион Иванович
Отец ребёнка: Лихачёв Иван Кириллович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1742 и 1743
Отец ребёнка: Лихачёв Иван Кириллович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1744 и 1745
Дочь: Агафия Ивановна
Отец ребёнка: Лихачёв Иван Кириллович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1746 и 1747
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Лихачёв Иван Кириллович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1747 и 1749
Отец ребёнка: Лихачёв Иван Кириллович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1795