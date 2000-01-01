Лихачёва Евдокия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва Евдокия Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1716 и 1717

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1716 и 1717

Отец: Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1739 и 1740

Сын: Лихачёв Исаия Иванович

Отец ребёнка: Лихачёв Иван Кириллович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1740 и 1741

Сын: Лихачёв Галактион Иванович

Отец ребёнка: Лихачёв Иван Кириллович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1742 и 1743

Сын: Лихачёв Иван Иванович

Отец ребёнка: Лихачёв Иван Кириллович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1744 и 1745

Дочь: Агафия Ивановна

Отец ребёнка: Лихачёв Иван Кириллович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1746 и 1747

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Лихачёв Иван Кириллович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1747 и 1749

Сын: Лихачёв Максим Иванович

Отец ребёнка: Лихачёв Иван Кириллович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1795
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