Обезьянинов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обезьянинов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1828

Отец: Обезьянинов Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Савельева) Ирина

Рождение ребёнка
28.04.1857

Дочь: (Обезьянинова) Ольга

Мать ребёнка: (Савельева) Ирина

Рождение ребёнка
22.07.1858

Дочь: (Обезьянинова) Надежда

Мать ребёнка: (Савельева) Ирина

Рождение ребёнка
01.06.1860

Сын: Обезьянинов Владимир

Мать ребёнка: (Савельева) Ирина

Смерть
Неизвестно

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