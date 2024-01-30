Обезьянинов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1828
Отец: Обезьянинов Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Савельева) Ирина
Рождение ребёнка
28.04.1857
Дочь: (Обезьянинова) Ольга
Мать ребёнка: (Савельева) Ирина
Рождение ребёнка
22.07.1858
Дочь: (Обезьянинова) Надежда
Мать ребёнка: (Савельева) Ирина
Рождение ребёнка
01.06.1860
Сын: Обезьянинов Владимир
Мать ребёнка: (Савельева) Ирина
Смерть
Неизвестно