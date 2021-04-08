Лялинская (Александрова) Зоя Алексеевна
женский, родилась 21.08.1930, Кулаково, Костромской уезд, Костромская область
умерла 14.07.2011, Москва, город федерального значения Москва
ОтецАлександров Алексей Александрович26.09.1906 ст. г.р.
МатьАлександрова (Смирнова) Фаста Михайловна01.02.1909 ст. г.р.
Супруги
Лялинский Анатолий ФедоровичОколо 20.04.1929 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1930
Кулаково, Костромской уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лялинский Анатолий Федорович
Бракосочетание
21.01.1954
Лихоборы Верхние, Ростокинская волость, Московский уезд
Смерть
14.07.2011
Москва, город федерального значения Москва