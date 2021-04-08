Лялинская (Александрова) Зоя Алексеевна 21.08.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лялинская (Александрова) Зоя Алексеевна

Автор
ИБ
Бажанова И.

женский, родилась 21.08.1930, Кулаково, Костромской уезд, Костромская область

умерла 14.07.2011, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Александров Алексей Александрович26.09.1906 ст. г.р.
Мать
Александрова (Смирнова) Фаста Михайловна01.02.1909 ст. г.р.
Супруги
Лялинский Анатолий ФедоровичОколо 20.04.1929 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1930

Отец: Александров Алексей Александрович

Мать: Александрова (Смирнова) Фаста Михайловна

Кулаково, Костромской уезд, Костромская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лялинский Анатолий Федорович

Бракосочетание
21.01.1954

Муж: Лялинский Анатолий Федорович

Лихоборы Верхние, Ростокинская волость, Московский уезд

Смерть
14.07.2011
Москва, город федерального значения Москва

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