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Бурматов Степан Ермолаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1918

Дата смерти

17.01.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1942 г.р.
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1959 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1918

Отец: Бурматов Ермолай

Мать: Бурматова Анна

Рождение ребёнка
03.06.1942

Сын: Бурматов Владимир Степанович

Мать ребёнка: Бурматова Анисья Прокопьевна

Рождение ребёнка
29.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурматова Анисья Прокопьевна

с.Мельгуновка, Ханкайского р-на, Приморского края
Рождение ребёнка
07.06.1959

Сын: Бурматов Николай Степанович

Мать ребёнка: Бурматова Анисья Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурматова Анисья Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурматова Анисья Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурматова Анисья Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурматова Анисья Прокопьевна

Смерть
17.01.1996
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