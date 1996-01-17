Бурматов Степан Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1918
Дата смерти17.01.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1918
Отец: Бурматов Ермолай
Мать: Бурматова Анна
Рождение ребёнка
03.06.1942
Сын: Бурматов Владимир Степанович
Мать ребёнка: Бурматова Анисья Прокопьевна
Рождение ребёнка
29.10.1946
с.Мельгуновка, Ханкайского р-на, Приморского края
Рождение ребёнка
07.06.1959
Сын: Бурматов Николай Степанович
Мать ребёнка: Бурматова Анисья Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
17.01.1996