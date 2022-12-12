Семёнова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1910

Дата смерти

После 1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

До 1925 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Приблизительно по периоду службы сына в армии
Рождение ребёнка
До 1925

Сын: Семёнов Юрий

Отец ребёнка: не указан

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Год рождения приблизительно по периоду службы в армии. Место рождения - по месту жительства матери.
Место жительства
1942
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Дом был за рекой Миас около большой школы, во время войны переоборудованной в госпиталь.
Смерть
После 1942
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