Семёнова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1910
Дата смертиПосле 1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Приблизительно по периоду службы сына в армии
Рождение ребёнка
До 1925
Сын: Семёнов Юрий
Отец ребёнка: не указан
Год рождения приблизительно по периоду службы в армии. Место рождения - по месту жительства матери.
Место жительства
1942
Дом был за рекой Миас около большой школы, во время войны переоборудованной в госпиталь.
Смерть
После 1942