Учаева (Удалова) Любовь Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Учаева (Удалова) Любовь Егоровна

Место рождения

Пичевка, Белинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

29.09.1934

Дата смерти

20.07.2023

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1934

Отец: Удалов Егор Федорович

Мать: не указана

Пичевка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.12.1958

Сын: Учаева Иван Филиппович

Отец ребёнка: Учаев Филипп Тимофеевич

Рождение ребёнка
11.02.1961

Сын: Учаев Александр Филиппович

Отец ребёнка: Учаев Филипп Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.04.1963

Дочь: Максимкина Галина Филипповна

Отец ребёнка: Учаев Филипп Тимофеевич

Рождение ребёнка
23.06.1967

Дочь: Петрова Ирина Филипповна

Отец ребёнка: Учаев Филипп Тимофеевич

Шарапово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
20.07.2023
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