Учаева (Удалова) Любовь Егоровна
Место рождения
Дата рождения29.09.1934
Дата смерти20.07.2023
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1934
Отец: Удалов Егор Федорович
Рождение ребёнка
20.12.1958
Отец ребёнка: Учаев Филипп Тимофеевич
Рождение ребёнка
11.02.1961
Сын: Учаев Александр Филиппович
Отец ребёнка: Учаев Филипп Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.04.1963
Дочь: Максимкина Галина Филипповна
Отец ребёнка: Учаев Филипп Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.06.1967
Дочь: Петрова Ирина Филипповна
Отец ребёнка: Учаев Филипп Тимофеевич
Шарапово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
20.07.2023