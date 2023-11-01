Тишкова Кристина Прокоповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишкова Кристина Прокоповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тишков Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Тишков Николай Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косяченко (Тишкова) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Тишков Николай Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тишков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Тишков Николай Харитонович

Смерть
1962

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