Досужев Евфимий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения02.02.1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1832 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Досужев Гавриил Евфимович
Мать ребёнка: Досужева Пелагея Исидоровна (Сидоровна)
Бракосочетание
09.01.1852
Рождение ребёнка
05.02.1853 ст.
Сын: Досужев Дмитрий Евфимович
Мать ребёнка: Досужева Пелагея Исидоровна (Сидоровна)
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: Досужева Пелагея Исидоровна (Сидоровна)
Рождение ребёнка
Около 06.01.1867
Дочь: Досужева Домника Ефимовна
Мать ребёнка: Досужева Пелагея Исидоровна (Сидоровна)
Рождение ребёнка
11.04.1871
Мать ребёнка: Досужева Пелагея Исидоровна (Сидоровна)
Рождение ребёнка
03.02.1873
Дочь: Досужева Агафья Евфимовна
Мать ребёнка: Досужева Пелагея Исидоровна (Сидоровна)
Рождение ребёнка
31.12.1876
Дочь: Досужева Домника Евфимовна
Мать ребёнка: Досужева Пелагея Исидоровна (Сидоровна)
Смерть
Неизвестно