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Досужев Евфимий Гаврилович

Место рождения

Никольское, Кривошеинский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

02.02.1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1832 ст.

Отец: Досужев Гаврил Яковлевич

Мать: Досужева Мария Дмитриевна

Никольское, Кривошеинский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Досужев Гавриил Евфимович

Мать ребёнка: Досужева Пелагея Исидоровна (Сидоровна)

Бракосочетание
09.01.1852

Жена: Досужева Пелагея Исидоровна (Сидоровна)

Никольское, Кривошеинский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
05.02.1853 ст.

Сын: Досужев Дмитрий Евфимович

Мать ребёнка: Досужева Пелагея Исидоровна (Сидоровна)

Никольское, Кривошеинский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Досужев Семён Евфимович

Мать ребёнка: Досужева Пелагея Исидоровна (Сидоровна)

Рождение ребёнка
Около 06.01.1867

Дочь: Досужева Домника Ефимовна

Мать ребёнка: Досужева Пелагея Исидоровна (Сидоровна)

Никольское, Кривошеинский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
11.04.1871

Сын: Досужев Тихон Ефимович

Мать ребёнка: Досужева Пелагея Исидоровна (Сидоровна)

Рождение ребёнка
03.02.1873

Дочь: Досужева Агафья Евфимовна

Мать ребёнка: Досужева Пелагея Исидоровна (Сидоровна)

Рождение ребёнка
31.12.1876

Дочь: Досужева Домника Евфимовна

Мать ребёнка: Досужева Пелагея Исидоровна (Сидоровна)

Смерть
Неизвестно

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