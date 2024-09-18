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Пахомов Андрей Дмитриевич

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

04.07.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1901

Отец: Пахомов Дмитрий Григорьевич

Мать: Пахомова Мария Евфимова

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 26_04.07.1901_крещение-05.07.1901 пол_М_ запись - 82 род. Андрей в село Брусенцево у крестьянин Пахомов Дмитрий Григорьев и законная жена Мар... Показать все
Крещение
05.07.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 26_04.07.1901_крещение-05.07.1901 пол_М_ запись - 82 род. Андрей в село Брусенцево у крестьянин Пахомов Дмитрий Григорьев и законная жена Мар... Показать все
Смерть
Неизвестно

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