Пахомов Андрей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения04.07.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 26_04.07.1901_крещение-05.07.1901 пол_М_ запись - 82 род. Андрей в село Брусенцево у крестьянин Пахомов Дмитрий Григорьев и законная жена Мар... Показать все
Крещение
05.07.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 26_04.07.1901_крещение-05.07.1901 пол_М_ запись - 82 род. Андрей в село Брусенцево у крестьянин Пахомов Дмитрий Григорьев и законная жена Мар... Показать все
Смерть
Неизвестно