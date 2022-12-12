Васильева Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1891 ст.
Дочь: Миханошина Акулина Никифоровна
Отец ребёнка: Васильев Никифор Андреевич
Удино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Леуши, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра