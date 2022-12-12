Васильева Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1891 ст.

Дочь: Миханошина Акулина Никифоровна

Отец ребёнка: Васильев Никифор Андреевич

Удино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Леуши, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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