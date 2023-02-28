Васильев Антон Филиппович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Васильев Филипп Игнатьевич
Мать: Васильева Пелагея
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Васильева Ефимия Константиновна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евгения Константиновна
Мать ребёнка: Васильева Ефимия Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно