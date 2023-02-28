Васильев Антон Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Антон Филиппович

Васильев Антон Филиппович

avatar

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Васильев Филипп Игнатьевич

Мать: Васильева Пелагея

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Васюков Михаил Антонович

Мать ребёнка: Васильева Ефимия Константиновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евгения Константиновна

Мать ребёнка: Васильева Ефимия Константиновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Ефимия Константиновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close