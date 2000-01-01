Ушаков Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушаков Андрей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1974

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1974

Отец: Ушаков Сергей

Мать: скрыто настройками приватности

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