Кондратьева (Садунова) Матрёна Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева (Садунова) Матрёна Арсеньевна

Место рождения

Астраганец, Тверской уезд, Тверская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Астраганец, Тверской уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
05.05.1913 ст.

Муж: Кондратьев Александр Иванович

Астраганец, Тверской уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
1914 ст.

Дочь: Бахлина (Кондратьева) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Кондратьев Александр Иванович

Строково, Василевская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1917 ст.

Сын: Кондратьев Константин Александрович

Отец ребёнка: Кондратьев Александр Иванович

Строково, Василевская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
19.01.1923

Дочь: Исаева (Кондратьева) Нина Александровна

Отец ребёнка: Кондратьев Александр Иванович

Строково, Василевская волость, Клинский уезд
Брат-близнец Анатолий
Смерть
Неизвестно

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