Кондратьева (Садунова) Матрёна Арсеньевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.05.1913 ст.
Рождение ребёнка
1914 ст.
Дочь: Бахлина (Кондратьева) Лидия Александровна
Отец ребёнка: Кондратьев Александр Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1917 ст.
Сын: Кондратьев Константин Александрович
Отец ребёнка: Кондратьев Александр Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1923
Дочь: Исаева (Кондратьева) Нина Александровна
Отец ребёнка: Кондратьев Александр Иванович
Брат-близнец Анатолий
Смерть
Неизвестно