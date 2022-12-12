Марфа Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Татьяна Федорова

Отец ребёнка: Федор Дмитриев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Федоров

Отец ребёнка: Федор Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Дмитриев

Место жительства
Неизвестно
Логвиново, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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