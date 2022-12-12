Марфа Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Татьяна Федорова
Отец ребёнка: Федор Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Федоров
Отец ребёнка: Федор Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Дмитриев
Место жительства
Неизвестно
Логвиново, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно