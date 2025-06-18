Фомин Пётр Николаевич 1907 — найти родственников по фамилии на Familio

Фомин Пётр Николаевич

Автор
ПП
Постовалов П.

мужской, родился 1907, Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

умер 08.01.1942

Супруги
Фомина (Иванова) Анна (Нюра)13.11.1911 г.р.
Дети
Дрейлинг (Фомина) РитаОколо 23.12.1940 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина (Иванова) Анна (Нюра)

Рождение ребёнка
Около 23.12.1940

Дочь: Дрейлинг (Фомина) Рита

Мать ребёнка: Фомина (Иванова) Анна (Нюра)

Смерть
08.01.1942

Фомин Петр Николаевич Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1907 Место рождения: Омская обл., г. Тюмень Наименование военкомата: Тюменский РВК, Омская обл., Тюменский р-н Дата и место призыва: Тюменский РВК, Омская обл., Тюменский р-н Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 262 сд Воинская часть: 262 сд Дата выбытия: 18.01.1942 Причина выбытия: убит Место выбытия: Калининская обл. Место призыва: Тюменский РВК, Омская обл., Тюменский р-н https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie50805178/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DФомин%26first_name%3DПетр%26middle_name%3D%26date_birth_from%3D%26static_hash%3D5fa0eaa9bbd74c5c7a7cbbdaf2a551a1b3573f3600cdbc1aa8742bd494516397v9%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_card%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Akld_partizan%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_extra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3DТюменский&

Мы используем куки для улучшения работы сайта.