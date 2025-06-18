Фомин Пётр Николаевич
мужской, родился 1907, Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
умер 08.01.1942
Супруги
Фомина (Иванова) Анна (Нюра)13.11.1911 г.р.
Дети
Дрейлинг (Фомина) РитаОколо 23.12.1940 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 23.12.1940
Дочь: Дрейлинг (Фомина) Рита
Мать ребёнка: Фомина (Иванова) Анна (Нюра)
Смерть
08.01.1942