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Шмидт Ирина Гунаровна
Шмидт Ирина Гунаровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.06.?
Пол
Женский
Отец
Шмидт Гунар Вальдемарович
1939 г.р.
Мать
Шмидт (Некрасова) Валентина Павловна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЛ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.?
Отец:
Шмидт Гунар Вальдемарович
Мать:
Шмидт Валентина Павловна
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