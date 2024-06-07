Фирсов Игорь Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.12.1986
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.07.1992
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности