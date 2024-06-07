Фирсов Игорь Алексеевич 01.05.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фирсов Игорь Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.12.1986

Сын: Фирсов Данила Игоревич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.07.1992

Сын: Фирсов Дмитрий Игоревич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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