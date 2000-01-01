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(Логинова) Галина Васильевна
(Логинова) Галина Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1931
Пол
Женский
Отец
Логинов Василий Алексеевич
1907 г.р.
Мать
Логинова Марфа Ивановна
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец:
Логинов Василий Алексеевич
Мать:
Логинова Марфа Ивановна
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