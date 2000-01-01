(Логинова) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Логинова) Галина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Логинов Василий Алексеевич

Мать: Логинова Марфа Ивановна

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