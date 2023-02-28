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Пила Гавриил Прокопиев

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Место рождения

Бобровица, Чернігівська область

Дата рождения

Между 1865 и 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1828 и 1835 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1868 и 1869 г.р.

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1865 и 1867

Отец: Пила Прокофий Антонов

Мать: не указана

Бобровица, Чернігівська область
Место жительства
16.03.1885 ст.
пароход "Царь"
Бракосочетание
09.02.1886 ст.

Жена: Пила Агрипина Алексеева

Раковка, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
13.11.1902 ст.

Сын: Пила Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Пила Агрипина Алексеева

Раковка, Уссурийский, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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