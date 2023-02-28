Пила Гавриил Прокопиев
Место рождения
Дата рожденияМежду 1865 и 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1865 и 1867
Отец: Пила Прокофий Антонов
Мать: не указана
Место жительства
16.03.1885 ст.
пароход "Царь"
Бракосочетание
09.02.1886 ст.
Жена: Пила Агрипина Алексеева
Рождение ребёнка
13.11.1902 ст.
Сын: Пила Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Пила Агрипина Алексеева
Смерть
Неизвестно