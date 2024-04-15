Челноков Георгий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
18.07.1904 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Илья Васильевич Гилев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Камышино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно