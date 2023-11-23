Магнат Виктор Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМагнат Виктор Семенович

Магнат Виктор Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.08.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.08.1986

Мы используем куки для улучшения работы сайта.