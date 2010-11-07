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Крупин Геннадий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1925

Дата смерти

07.11.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1925

Отец: Крупин Федор Леонидович

Мать: Крупина Глафира Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупина Зоя Петровна

Рождение ребёнка
07.02.1952

Сын: Крупин Евгений Геннадьевич

Мать ребёнка: Крупина Зоя Петровна

Рождение ребёнка
23.05.1963

Сын: Крупин Андрей Геннадьевич

Мать ребёнка: Крупина Зоя Петровна

Смерть
07.11.2010

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