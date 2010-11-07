Крупин Геннадий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1925
Дата смерти07.11.2010
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крупина Зоя Петровна
Рождение ребёнка
07.02.1952
Сын: Крупин Евгений Геннадьевич
Мать ребёнка: Крупина Зоя Петровна
Рождение ребёнка
23.05.1963
Сын: Крупин Андрей Геннадьевич
Мать ребёнка: Крупина Зоя Петровна
Смерть
07.11.2010