Гюнтер (Бухнер) Лидия 06.02.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гюнтер (Бухнер) Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1931

Дата смерти

05.06.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1931

Отец: Бухнер Героним Рауль (Роман)

Мать: Бухнер (Гинтер (Гюнтер)) Жозефина (Иозефина)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гюнтер Виктор

Рождение ребёнка
17.09.1951

Сын: Гюнтер Виктор

Отец ребёнка: Гюнтер Виктор

Рождение ребёнка
03.03.1953

Сын: Гюнтер Иосиф

Отец ребёнка: Гюнтер Виктор

Рождение ребёнка
05.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гюнтер Виктор

Рождение ребёнка
11.10.1963

Сын: Гюнтер Александр

Отец ребёнка: Гюнтер Виктор

Смерть
05.06.2020

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