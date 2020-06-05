Гюнтер (Бухнер) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1931
Дата смерти05.06.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гюнтер Виктор
Рождение ребёнка
17.09.1951
Сын: Гюнтер Виктор
Отец ребёнка: Гюнтер Виктор
Рождение ребёнка
03.03.1953
Сын: Гюнтер Иосиф
Отец ребёнка: Гюнтер Виктор
Рождение ребёнка
05.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гюнтер Виктор
Рождение ребёнка
11.10.1963
Сын: Гюнтер Александр
Отец ребёнка: Гюнтер Виктор
Смерть
05.06.2020