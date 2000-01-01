(Князева) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошенко Александр
Отец ребёнка: Тимошенко Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошенко Сергей
Отец ребёнка: Тимошенко Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Тимошенко Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Тимошенко Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Тимошенко Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошенко Юрий
Отец ребёнка: Тимошенко Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошенко Николай
Отец ребёнка: Тимошенко Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошенко Юрий
Отец ребёнка: Тимошенко Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно