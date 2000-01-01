(Князева) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Князева) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошенко Александр

Отец ребёнка: Тимошенко Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошенко Сергей

Отец ребёнка: Тимошенко Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Тимошенко Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Тимошенко Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Тимошенко Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошенко Юрий

Отец ребёнка: Тимошенко Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошенко Николай

Отец ребёнка: Тимошенко Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошенко Юрий

Отец ребёнка: Тимошенко Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимошенко Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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