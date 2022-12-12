Афонская (Шишкина) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1861 и 1863
Дата смертиОколо ?.09.1943
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1861 и 1863
Рождение ребёнка
12.02.1885 ст.
Дочь: Фролова Мария Петровна
Отец ребёнка: Афонский Петр Степанович
Рождение ребёнка
17.11.1889 ст.
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Афонский Петр Степанович
Рождение ребёнка
17.11.1889 ст.
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Афонский Петр Степанович
Восприемники: оп. Мещанин Семен Иванович Васильев и отставного полковника Василия Андреевича Шишкина дочь девица Мария.
Рождение ребёнка
18.09.1892 ст.
Сын: Афонский Константин Петрович
Отец ребёнка: Афонский Петр Степанович
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Николаева Елена Петровна
Отец ребёнка: Афонский Петр Степанович
Рождение ребёнка
02.05.1897 ст.
Отец ребёнка: Афонский Петр Степанович
Рождение ребёнка
30.04.1899 ст.
Дочь: Никитина Александра Петровна
Отец ребёнка: Афонский Петр Степанович
Рождение ребёнка
14.02.1901 ст.
Дочь: Афонская Антонина Петровна
Отец ребёнка: Афонский Петр Степанович
Рождение ребёнка
14.02.1901 ст.
Сын: Афонский Евгений Петрович
Отец ребёнка: Афонский Петр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонский Григорий Петрович
Отец ребёнка: Афонский Петр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.09.1943
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика