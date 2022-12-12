Афонская (Шишкина) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфонская (Шишкина) Наталья Васильевна

Афонская (Шишкина) Наталья Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1861 и 1863

Дата смерти

Около ?.09.1943

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1861 и 1863

Отец: Шишкин Василий Андреевич

Мать: Шишкина Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
12.02.1885 ст.

Дочь: Фролова Мария Петровна

Отец ребёнка: Афонский Петр Степанович

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.11.1889 ст.

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Афонский Петр Степанович

Рождение ребёнка
17.11.1889 ст.

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Афонский Петр Степанович

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Восприемники: оп. Мещанин Семен Иванович Васильев и отставного полковника Василия Андреевича Шишкина дочь девица Мария.
Рождение ребёнка
18.09.1892 ст.

Сын: Афонский Константин Петрович

Отец ребёнка: Афонский Петр Степанович

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Николаева Елена Петровна

Отец ребёнка: Афонский Петр Степанович

Рождение ребёнка
02.05.1897 ст.

Сын: Афонский Борис Петрович

Отец ребёнка: Афонский Петр Степанович

Рождение ребёнка
30.04.1899 ст.

Дочь: Никитина Александра Петровна

Отец ребёнка: Афонский Петр Степанович

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.02.1901 ст.

Дочь: Афонская Антонина Петровна

Отец ребёнка: Афонский Петр Степанович

Рождение ребёнка
14.02.1901 ст.

Сын: Афонский Евгений Петрович

Отец ребёнка: Афонский Петр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонский Григорий Петрович

Отец ребёнка: Афонский Петр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонский Петр Степанович

Смерть
Около ?.09.1943
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close