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Ляхов Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Параскева Егоровна

Рождение ребёнка
25.01.1904

Сын: Ляхов Григорий Александрович

Мать ребёнка: Тарасова Параскева Егоровна

Рождение ребёнка
02.11.1905

Дочь: Ляхова Степанида Александровна

Мать ребёнка: Тарасова Параскева Егоровна

Смерть
Неизвестно

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