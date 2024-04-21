Ляхов Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1904
Сын: Ляхов Григорий Александрович
Мать ребёнка: Тарасова Параскева Егоровна
Рождение ребёнка
02.11.1905
Дочь: Ляхова Степанида Александровна
Мать ребёнка: Тарасова Параскева Егоровна
Смерть
Неизвестно