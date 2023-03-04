Алаева Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алаева Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1914

Дочь: Игонина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Алаев Иван Васильевич

Первушкино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алаева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Алаев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алаева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Алаев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алаева Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Алаев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алаева Нюра Ивановна

Отец ребёнка: Алаев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алаев Петр Иванович

Отец ребёнка: Алаев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алаев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Алаев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алаев Иван Иванович

Отец ребёнка: Алаев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алаев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Алаев Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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