Алаева Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1914
Дочь: Игонина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Алаев Иван Васильевич
Первушкино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алаева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Алаев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алаева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Алаев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алаева Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Алаев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алаева Нюра Ивановна
Отец ребёнка: Алаев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алаев Петр Иванович
Отец ребёнка: Алаев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алаев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алаев Иван Иванович
Отец ребёнка: Алаев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алаев Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно