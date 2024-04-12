Ярошевская (Оболонская) Татьяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярошевская (Оболонская) Татьяна Фёдоровна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Оболонский Фёдор Андреевич

Мать: Оболонская Дарья Алексеевна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
12.11.1794 ст.

Муж: Ярошевский Николай Фёдорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.11.1798 ст.

Дочь: Княжищева Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Ярошевский Николай Фёдорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Ярошевский Филипп Николаевич

Отец ребёнка: Ярошевский Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
22.12.1806 ст.

Дочь: Ярошевская Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Ярошевский Николай Фёдорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярошевский Василий Николаевич

Отец ребёнка: Ярошевский Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярошевский Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Ярошевский Николай Фёдорович

Смерть
После 1858
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