Ярошевская (Оболонская) Татьяна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Бракосочетание
12.11.1794 ст.
Рождение ребёнка
21.11.1798 ст.
Дочь: Княжищева Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Ярошевский Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Ярошевский Филипп Николаевич
Отец ребёнка: Ярошевский Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
22.12.1806 ст.
Дочь: Ярошевская Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Ярошевский Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярошевский Василий Николаевич
Отец ребёнка: Ярошевский Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярошевский Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Ярошевский Николай Фёдорович
Смерть
После 1858