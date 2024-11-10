Свиридов Антон Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Свиридов Антон

Место рождения

дер. Подмакарьево Измайловская волость Скопинский уезд Рязанская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Подмакарьево Измайловская волость Скопинский уезд Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Свиридов Петр Антонович

Мать ребёнка: не указана

дер. Подмакарьево Измайловская волость Скопинский уезд Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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