Свиридов Антон
Место рождениядер. Подмакарьево Измайловская волость Скопинский уезд Рязанская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Подмакарьево Измайловская волость Скопинский уезд Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: не указана
дер. Подмакарьево Измайловская волость Скопинский уезд Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно