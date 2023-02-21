Костиков Сергей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костиков Сергей Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.2000

Дочь: Костикова Валерия Сергеевна

Мать ребёнка: Костикова Инна Геннадьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.09.2006

Сын: Костиков Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Костикова Инна Геннадьевна

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