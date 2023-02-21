Костиков Сергей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.2000
Дочь: Костикова Валерия Сергеевна
Мать ребёнка: Костикова Инна Геннадьевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.09.2006
Мать ребёнка: Костикова Инна Геннадьевна