Воронова (Воронова) Федосья Козминична (Кузьминична) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова (Воронова) Федосья Козминична (Кузьминична)

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Место рождения

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: Воронов Козма (Кузьма) Дмитриевич

Мать: не указана

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
10.11.1847

Муж: Воронов Степан Емельянович

Рождение ребёнка
05.03.1848 ст.

Сын: Воронов Николай Стефанович (Степанович)

Отец ребёнка: Воронов Степан Емельянович

Ельник, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
?.10.1851 ст.

Сын: Воронов Михаил Стефанович (Степанович)

Отец ребёнка: Воронов Степан Емельянович

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1854 ст.

Дочь: Воронова Наталья Стефановна (Степановна)

Отец ребёнка: Воронов Степан Емельянович

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
?.04.1856 ст.

Дочь: Воронова Анна Стефановна (Степановна)

Отец ребёнка: Воронов Степан Емельянович

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1859 ст.

Дочь: Воронова Анна Стефановна (Степановна)

Отец ребёнка: Воронов Степан Емельянович

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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