Воронова (Воронова) Федосья Козминична (Кузьминична)
Место рождения
Дата рождения1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.
Отец: Воронов Козма (Кузьма) Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1847
Рождение ребёнка
05.03.1848 ст.
Сын: Воронов Николай Стефанович (Степанович)
Отец ребёнка: Воронов Степан Емельянович
Ельник, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
?.10.1851 ст.
Сын: Воронов Михаил Стефанович (Степанович)
Отец ребёнка: Воронов Степан Емельянович
Рождение ребёнка
21.08.1854 ст.
Дочь: Воронова Наталья Стефановна (Степановна)
Отец ребёнка: Воронов Степан Емельянович
Рождение ребёнка
?.04.1856 ст.
Дочь: Воронова Анна Стефановна (Степановна)
Отец ребёнка: Воронов Степан Емельянович
Рождение ребёнка
14.01.1859 ст.
Дочь: Воронова Анна Стефановна (Степановна)
Отец ребёнка: Воронов Степан Емельянович
Смерть
Неизвестно