Тимур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимур

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1984

Отец: не указан

Мать: Букатина Наталия Борисовна

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