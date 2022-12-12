Мосалев Карп Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Мосалев Спиридон Зотович
Мать: Мосалева N
Бракосочетание
03.10.1883
Жена: Наталия Леонтьевна
Рождение ребёнка
30.10.1884
Мать ребёнка: Наталия Леонтьевна
Рождение ребёнка
24.01.1887
Дочь: Ксения Карповна
Мать ребёнка: Наталия Леонтьевна
Рождение ребёнка
14.01.1889
Дочь: Татьяна Карповна
Мать ребёнка: Наталия Леонтьевна