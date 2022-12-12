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Мосалев Карп Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Мосалев Спиридон Зотович

Мать: Мосалева N

Бракосочетание
03.10.1883

Жена: Наталия Леонтьевна

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1884

Сын: Мосалев Степан Карпович

Мать ребёнка: Наталия Леонтьевна

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.01.1887

Дочь: Ксения Карповна

Мать ребёнка: Наталия Леонтьевна

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.01.1889

Дочь: Татьяна Карповна

Мать ребёнка: Наталия Леонтьевна

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