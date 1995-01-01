Шариф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шариф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муллонурмухаммад

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Одинамо

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курбумо

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафар

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курбон

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давлат

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сочида

Смерть
Неизвестно
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