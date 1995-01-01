Шариф
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муллонурмухаммад
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Одинамо
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курбумо
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафар
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курбон
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давлат
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сочида
Смерть
Неизвестно