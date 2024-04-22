(Шиян) Нина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шиян) Нина Антоновна

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Место рождения

Березовая Лука, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шиян Антон Матвеевич

Мать: Шиян Татьяна

Березовая Лука, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно
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