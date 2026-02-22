Агафья Логиновна 1738 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Агафья Логиновна

Автор
ПК
Кононов П.

женский, родилась 1738 ст., Ближняя Карданка, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

умерла 17.08.1800 ст., Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

Отец
Логин Ефимович1684 ст. г.р.
Мать
Софья Ильинична1693 ст. г.р.
Супруги
Евдоким Андреевич1731 ст. г.р.
Дети
Антон Евдокимович1769 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738 ст.

Отец: Логин Ефимович

Мать: Софья Ильинична

Ближняя Карданка, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Андреевич

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

III р 1763 РГАДА ф350 о2 д2398 стр 256об-257 4р 1781 НАРК ф 656 о4 д5/39 50 об - 51 об 5р 1795 НАРК ф 4 о18 д18/199 178 об - 179

Рождение ребёнка
1759 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евдоким Андреевич

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
1762 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евдоким Андреевич

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
1769 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евдоким Андреевич

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
1769 ст.

Сын: Антон Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Андреевич

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

4р 1781 НАРК ф 656 о4 д5/39 50 об - 51 об 5р 1795 НАРК ф 4 о18 д18/199 178 об - 179 6р 1811 НАРК ф 4 о18 д26/245 89 об - 90 №4 7р 1816 НАРК ф 4 о18 д42/369 238 об - 239 №4

Смерть
17.08.1800 ст.
Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

МК 1800 ГАВО ф 496 о9 д5 122об - 123

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