Агафья Логиновна
женский, родилась 1738 ст., Ближняя Карданка, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
умерла 17.08.1800 ст., Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
ОтецЛогин Ефимович1684 ст. г.р.
МатьСофья Ильинична1693 ст. г.р.
Супруги
Евдоким Андреевич1731 ст. г.р.
Дети
Антон Евдокимович1769 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1738 ст.
Отец: Логин Ефимович
Мать: Софья Ильинична
Ближняя Карданка, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Андреевич
Рождение ребёнка
1759 ст.
Рождение ребёнка
1762 ст.
Рождение ребёнка
1769 ст.
Рождение ребёнка
1769 ст.
Сын: Антон Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Андреевич
Смерть
17.08.1800 ст.