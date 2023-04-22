Маурах Людмила Вильгельмовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Вавилова Елена Александровна
Отец ребёнка: Вавилов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Вавилов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Вавилов Алексей Яковлевич
Смерть
Неизвестно