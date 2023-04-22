Маурах Людмила Вильгельмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаурах Людмила Вильгельмовна

Маурах Людмила Вильгельмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1884 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавилов Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Вавилова Елена Александровна

Отец ребёнка: Вавилов Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Вавилов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Вавилов Алексей Яковлевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.