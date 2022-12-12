Ильиных Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1787
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Ильиных Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Мария Тихонова
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Алексеевна Анна Еговцова
Мать ребёнка: Мария Тихонова
Бракосочетание
22.01.1787 ст.
Жена: Мария Тихонова
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Свято-Троицкая церковь
Смерть
До 1787