Ильиных Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1787

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Ильиных Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Мария Тихонова

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Алексеевна Анна Еговцова

Мать ребёнка: Мария Тихонова

Бракосочетание
22.01.1787 ст.

Жена: Мария Тихонова

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Свято-Троицкая церковь
Смерть
До 1787
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