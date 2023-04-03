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Адоевский Стефан Трифонов

Место рождения

?, , ,

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Адоевский Трифон (Трофим) Логвинов

Мать: Адоевская Марья Михайлова

?, , ,
Бракосочетание
1854

Жена: Адоевская Агрипина ?

?, , ,
до
Рождение ребёнка
1855

Сын: Адоевский Родион Стефанов

Мать ребёнка: Адоевская Агрипина ?

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Праскева Стефанова

Мать ребёнка: Адоевская Агрипина ?

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1859

Сын: Адоевский Георгий Стефанов

Мать ребёнка: Адоевская Агрипина ?

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адоевский Михаил Стефанов

Мать ребёнка: Адоевская Агрипина ?

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
?, , ,
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