Адоевский Стефан Трифонов
Место рождения?, , ,
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
?, , ,
Бракосочетание
1854
Жена: Адоевская Агрипина ?
?, , ,
до
Рождение ребёнка
1855
Сын: Адоевский Родион Стефанов
Мать ребёнка: Адоевская Агрипина ?
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Праскева Стефанова
Мать ребёнка: Адоевская Агрипина ?
Рождение ребёнка
1859
Сын: Адоевский Георгий Стефанов
Мать ребёнка: Адоевская Агрипина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адоевский Михаил Стефанов
Мать ребёнка: Адоевская Агрипина ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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