Акулина (Клюева) Мария Митрофановна
Место рожденияРязанская губ., Скопинский уезд,Милославский р-н,д.Жерновки
Дата рожденияОколо 1889
Дата смерти1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Клюев Митрофан Григорьевич
Мать: Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1922
Сын: Акулин Иван Иванович
Отец ребёнка: Акулин Иван Антонович
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Акулин Иван Антонович
Похороны
Неизвестно