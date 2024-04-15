Акулина (Клюева) Мария Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина (Клюева) Мария Митрофановна

Место рождения

Рязанская губ., Скопинский уезд,Милославский р-н,д.Жерновки

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Клюев Митрофан Григорьевич

Мать: Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акулин Иван Антонович

Рождение ребёнка
15.10.1922

Сын: Акулин Иван Иванович

Отец ребёнка: Акулин Иван Антонович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Акулин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Акулин Иван Антонович

Смерть
1952
Похороны
Неизвестно

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