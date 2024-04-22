Околот (Бунакова) Вера Семеновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бунаков Семен Иванович
Мать: Бунакова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гойло Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Околот Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Околот Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Околот Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Околот Георгий