Околот (Бунакова) Вера Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Околот (Бунакова) Вера Семеновна

Место рождения

Городниково, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бунаков Семен Иванович

Мать: Бунакова Анна Андреевна

Городниково, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гойло Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Околот Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Околот Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Околот Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Околот Георгий

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