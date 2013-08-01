Новиков Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1960
Дата смерти?.08.2013
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1960
Отец: Новиков Василий Семёнович
Мать: Новикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новикова Трублинская Елена Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Новикова Трублинская Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.2013