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Новиков Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1960

Дата смерти

?.08.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1960

Отец: Новиков Василий Семёнович

Мать: Новикова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Новикова Трублинская Елена Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Новикова Трублинская Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Трублинская Елена Александровна

Смерть
?.08.2013
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