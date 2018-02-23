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Будников Николай Андреевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

24.07.1919

Дата смерти

23.02.2018

Пол

Мужской

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1919

Отец: Будников Андрей Гордеевич

Мать: Будникова (Шаповалова) Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будникова (Овдиенко) Мария Никоноровна

Работа или профессия
Неизвестно
военный офицер
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Будникова (Овдиенко) Мария Никоноровна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
29.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Будникова (Овдиенко) Мария Никоноровна

Рождение ребёнка
30.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Будникова (Овдиенко) Мария Никоноровна

Смерть
23.02.2018

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