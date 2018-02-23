Будников Николай Андреевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения24.07.1919
Дата смерти23.02.2018
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
военный офицер
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1947
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
29.06.1951
Рождение ребёнка
30.11.1954
Смерть
23.02.2018