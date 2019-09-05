Наумова (Власова) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Власова) Анастасия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1927

Дата смерти

05.09.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1927

Отец: Власов Николай Николаевич

Мать: Власова Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
15.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
30.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Михаил Степанович

Горьковская обл., Селитьба
Работа или профессия
Неизвестно
Селитьбенская сельская библиотека
Библиотекаь
Смерть
05.09.2019
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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