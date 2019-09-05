Наумова (Власова) Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1927
Дата смерти05.09.2019
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1927
Рождение ребёнка
15.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наумов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
30.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наумов Михаил Степанович
Горьковская обл., Селитьба
Работа или профессия
Неизвестно
Селитьбенская сельская библиотека
Библиотекаь
Смерть
05.09.2019
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область