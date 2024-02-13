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Васильев Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Васильева (Позднякова) Ефросинья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Васильева (Позднякова) Ефросинья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Василий Иванович

Мать ребёнка: Васильева (Позднякова) Ефросинья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев (Мишичев) Иван Васильевич

Мать ребёнка: Васильева (Позднякова) Ефросинья Алексеевна

Рождение ребёнка
07.06.1930

Дочь: Пронина (Васильева) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Васильева (Позднякова) Ефросинья Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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