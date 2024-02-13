Васильев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Васильева (Позднякова) Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Васильева (Позднякова) Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Василий Иванович
Мать ребёнка: Васильева (Позднякова) Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1930
Дочь: Пронина (Васильева) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Васильева (Позднякова) Ефросинья Алексеевна
Смерть
Неизвестно