Зайчук Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения13.04.1937
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1937
Отец: Зайчук Петр Степанович
Рождение ребёнка
13.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Слудка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2015