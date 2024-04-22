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Зайчук Иван Петрович

Место рождения

Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

13.04.1937

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1937

Отец: Зайчук Петр Степанович

Мать: Зайчук Акулина Михайловна

Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Слудка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2015
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
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