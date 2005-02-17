Гончарук Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.02.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1948
Сын: Гончарук Николай Петрович
Отец ребёнка: Гончарук Петр Пантелеевич
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гончарук Петр Пантелеевич
Смерть
17.02.2005