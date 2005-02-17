Гончарук Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарук Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.02.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Около 1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончарук Петр Пантелеевич

Рождение ребёнка
Около 1948

Сын: Гончарук Николай Петрович

Отец ребёнка: Гончарук Петр Пантелеевич

Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гончарук Петр Пантелеевич

Смерть
17.02.2005

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