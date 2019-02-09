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Пашкевич Роман Валерьевич
Пашкевич Роман Валерьевич
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
09.02.2019
Пол
Мужской
Отец
Пашкевич Валерий Александрович
1980 г.р.
Мать
Пашкевич (Николаева) Наталья Валерьевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.2019
Отец:
Пашкевич Валерий Александрович
Мать:
Пашкевич Наталья Валерьевна
Москва
, город федерального значения Москва
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