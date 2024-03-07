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Афонин Иосиф Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Афонин Алексей Родионов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонина Иустинья Петрова

Рождение ребёнка
1888

Сын: Афонин Даниил Иосифович

Мать ребёнка: Афонина Иустинья Петрова

Рождение ребёнка
08.04.1890

Сын: Афонин Георгий Иосифович

Мать ребёнка: Афонина Иустинья Петрова

Рождение ребёнка
01.01.1895

Сын: Афонин Николай Иосифович

Мать ребёнка: Афонина Иустинья Петрова

Рождение ребёнка
01.03.1897

Сын: Афонин Василий Иосифович

Мать ребёнка: Афонина Иустинья Петрова

Рождение ребёнка
08.08.1898

Сын: Афонин Феодор Иосифович

Мать ребёнка: Афонина Иустинья Петрова

Рождение ребёнка
26.01.1900

Дочь: (Афонина) Мария Иосифова

Мать ребёнка: Афонина Иустинья Петрова

Рождение ребёнка
07.01.1902

Сын: Афонин Георгий Иосифович

Мать ребёнка: Афонина Иустинья Петрова

Рождение ребёнка
17.01.1904

Дочь: (Афонина) Ксения Иосифова

Мать ребёнка: Афонина Иустинья Петрова

Рождение ребёнка
22.03.1911

Сын: Афонин Василий Иосифович

Мать ребёнка: Афонина Иустинья Петрова

Смерть
Неизвестно

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