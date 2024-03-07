Афонин Иосиф Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Афонин Алексей Родионов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афонина Иустинья Петрова
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Афонина Иустинья Петрова
Рождение ребёнка
08.04.1890
Мать ребёнка: Афонина Иустинья Петрова
Рождение ребёнка
01.01.1895
Мать ребёнка: Афонина Иустинья Петрова
Рождение ребёнка
01.03.1897
Мать ребёнка: Афонина Иустинья Петрова
Рождение ребёнка
08.08.1898
Мать ребёнка: Афонина Иустинья Петрова
Рождение ребёнка
26.01.1900
Дочь: (Афонина) Мария Иосифова
Мать ребёнка: Афонина Иустинья Петрова
Рождение ребёнка
07.01.1902
Мать ребёнка: Афонина Иустинья Петрова
Рождение ребёнка
17.01.1904
Дочь: (Афонина) Ксения Иосифова
Мать ребёнка: Афонина Иустинья Петрова
Рождение ребёнка
22.03.1911
Мать ребёнка: Афонина Иустинья Петрова
Смерть
Неизвестно